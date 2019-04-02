Meizu 16th и 16th Plus стали дешевле перед анонсом Meizu 16s

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Meizu 16th и 16th Plus стали дешевле перед анонсом Meizu 16s

02.04.2019 21:40

Как часто бывает, накануне презентации нового поколения аппаратов, их предшественники становятся дешевле в связи с желанием продавцов освободить склады для более новых моделей.
Так произошло и со смартфонами Meizu 16th и 16th Plus, которые, как заметили эксперты, подешевели.

Естественно такую ситуацию связали с выходом новых флагманов, в числе которых Meizu 16s, Meizu 16s Plus и игровой Meizu 16T.

Дебют новинок состоится в конце месяца, но уже сейчас Meizu 16th предлагается по цене 340 долларов за вариант 6/64 ГБ, а Meizu 16th Plus доступен для покупки за 400 долларов в версии 6/128 ГБ.

По предварительным данным, Meizu 16s выйдет по минимальной цене 475 долларов. В нем установят 6,2-дюймовый экран Super AMOLED, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.

Также в модели будет процессор Snapdragon 855, основная камера с модулем Sony IMX586 и аккумулятор на 3 600 мАч.

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