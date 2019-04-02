Meizu 16th и 16th Plus стали дешевле перед анонсом Meizu 16s

Как часто бывает, накануне презентации нового поколения аппаратов, их предшественники становятся дешевле в связи с желанием продавцов освободить склады для более новых моделей.

Так произошло и со смартфонами Meizu 16th и 16th Plus, которые, как заметили эксперты, подешевели.

Естественно такую ситуацию связали с выходом новых флагманов, в числе которых Meizu 16s, Meizu 16s Plus и игровой Meizu 16T.

Дебют новинок состоится в конце месяца, но уже сейчас Meizu 16th предлагается по цене 340 долларов за вариант 6/64 ГБ, а Meizu 16th Plus доступен для покупки за 400 долларов в версии 6/128 ГБ.

По предварительным данным, Meizu 16s выйдет по минимальной цене 475 долларов. В нем установят 6,2-дюймовый экран Super AMOLED, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.

Также в модели будет процессор Snapdragon 855, основная камера с модулем Sony IMX586 и аккумулятор на 3 600 мАч.