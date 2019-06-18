«МегаФон. Поиск» поможет в поиске пропавших людей

Российский мобильный оператор «Мегафон» запустил систему поиска пропавших людей.

Как пишет пресс-служба оператора, платформа работает на технологии анализа «больших данных».

Платформу тестировали совместно с МВД и «Лиза Алерт», и она уже показала свою эффективность.

Система помогла найти более 60 человек, и как отметили в «Мегафон», их разработка помогает оперативно подключить свидетелей к поиску и взаимодействию с волонтерскими организациями.

Система «МегаФон. Поиск» анализирует район, где пропал человек и рассылает абонентам находившимся в этом районе сообщение с фото и описанием пропавшего человека.

Сообщение отправляется абонентам, которые дали согласие на такой тип сообщений.