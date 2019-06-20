МегаФон побил российский рекорд в коммерческой сети LTE

Благодаря сотрудничеству МегаФон, Qualcomm и Nokia, российскому оператору удалось добиться скорости сети 1,6 Гбит/с. С таким соединением видео в формате Full HD можно скачивать за считанные секунды.

МегаФон снова доказал, что у него самый быстрый интернет в России, причем максимальная скорость была достигнута на коммерческом оборудовании.

Впервые сеть с поддержкой гигабитного LTE в РФ была запущена в 2017 году, тогда Мегафону удалось добиться на смартфоне скорости 979 Мбит/с.

Теперь абоненты со смартфонами с поддержкой гигабитного LTE могут пользоваться новыми возможностями на скорости 1,6 Гбит/с.