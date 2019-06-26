«Мегафон» начнет выдавать заказы интернет-магазинов через собственную сеть

«Мегафон» в магазинах намерен разместить постаматы для выдачи заказов интернет-магазинов, причем планируется разместить оборудование в салоны связи по всей стане.

Как удалось узнать «Коммерсанту», до конца 2019 года проект по установке постаматов для выдачи посылок будет запущен по всей географии присутствия сети.

Точное количество салонов, где будут выдавать посылки пока неизвестно, их определят только после тестирования.

Гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанова газете «Коммерсантъ» рассказал, что в салонах связи можно будет получать заказ более чем из 7500 интернет-магазинов.

Стоит отметить, что аналогичные выдачи заказов развивают и другие операторы, в числе которых МТС, «Билайн» и Tele2.