«МегаФон», «МТС», «ВымпелКом» и ФСБ выступили против внедрения eSIM

Операторы «МегаФон», «МТС» и «ВымпелКом» выступают против внедрения в России, встроенных в устройства eSIM.

Их решение поддерживают и в Центре защиты информации и специальной связи Федеральной службы безопасности, так как eSIM сложно использовать с отечественной криптографией.

Напомним, eSIM это встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять оператора на программном уровне без посещения салона связи и приобретения физической SIM -карты.

Сейчас eSIM устанавливается в «умных» часах от Apple и Samsung, а также в современных смартфонах iPhone.

Российские операторы считают, что eSim приведет к сокращению выручки и закрытию салонов связи, а также будет наблюдаться большая конкуренция со стороны виртуальных операторов.

Помимо этого, eSim зарубежным вендорам снизит порог входа на российский рынок. То есть компании будут поставлять смартфоны с предустановленными тарифами, а это приведет к оттоку средств из России.