«МегаФон», «МТС», «ВымпелКом» и ФСБ выступили против внедрения eSIM

«МегаФон», «МТС», «ВымпелКом» и ФСБ выступили против внедрения eSIM08.04.2019 11:30
Операторы «МегаФон», «МТС» и «ВымпелКом» выступают против внедрения в России, встроенных в устройства eSIM.
Их решение поддерживают и в Центре защиты информации и специальной связи Федеральной службы безопасности, так как eSIM сложно использовать с отечественной криптографией.
Напомним, eSIM это встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять оператора на программном уровне без посещения салона связи и приобретения физической SIM -карты.
Сейчас eSIM устанавливается в «умных» часах от Apple и Samsung, а также в современных смартфонах iPhone.
Российские операторы считают, что eSim приведет к сокращению выручки и закрытию салонов связи, а также будет наблюдаться большая конкуренция со стороны виртуальных операторов.
Помимо этого, eSim зарубежным вендорам снизит порог входа на российский рынок. То есть компании будут поставлять смартфоны с предустановленными тарифами, а это приведет к оттоку средств из России.
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