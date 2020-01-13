MediaTek готовит новый процессор для игровых смартфонов

Тайваньская компания MediaTek намерена выпустить игровой процессор, который будет устанавливаться на смартфонах среднего уровня, и предположительно его назовут Helio G70.

По данным ресурса Android Authority, производитель выпустит новый чип серии Helio G-Series, в которой сейчас есть Helio G90 и Helio G90T.

Эти процессоры получили игровые возможности за счет технологий HyperEngine.

В основе Helio G90 и Helio G90T лежат ядра Cortex-A55 и ARM Cortex-A76. В качестве графической системы используется Mali-G76 3EEMC4.

Источник пишет, что в новом процессоре будет два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55.

Графический ускоритель применят Mali-G52 MC2. Предположительно, дебют Helio G70 на смартфонах состоится уже в первом квартале 2020 года.