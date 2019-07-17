MediaTek готовит игровой процессор Helio G90 для смартфонов17.07.2019 22:15
Пару дней назад игровой процессор представила компания Qualcomm, а теперь новый чип анонсировала и MediaTek.
MediaTek готовит игровой процессор Helio G90 для смартфонов, который составит конкуренцию Snapdragon 855 Plus.
Это будет флагманский процессор, который по предварительным данным будет создан по 7-Нм техпроцессу и будет предназначен в первую очередь для игровых смартфонов, при этом не исключено, что он появится и в устройствах с поддержкой 5G.
Других подробностей о новинке пока нет.
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