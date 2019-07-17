Пару дней назад игровой процессор представила компания Qualcomm, а теперь новый чип анонсировала и MediaTek.

MediaTek готовит игровой процессор Helio G90 для смартфонов, который составит конкуренцию Snapdragon 855 Plus.

Это будет флагманский процессор, который по предварительным данным будет создан по 7-Нм техпроцессу и будет предназначен в первую очередь для игровых смартфонов, при этом не исключено, что он появится и в устройствах с поддержкой 5G.

Других подробностей о новинке пока нет.