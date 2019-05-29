MediaTek для смартфонов готовит доступный процессор с 5G

MediaTek всегда выпускала более доступные решения чем Qualcomm, но они как правило у последней уступали в производительности.

По данным TechRadar, компания MediaTek готовит недорогой, но производительный процессор с 5G, который будет рассчитан на смартфоны среднего уровня.

Это первая информация о снижении уровня стоимости 5G устройств, потому что сейчас существует только чипы от Qualcomm и они используются только во флагманских аппаратах с очень высокой ценой.

К примеру, Samsung Galaxy S10 5G стоит $1229, что в пересчете 80 тыс. рублей.

MediaTek со своим процессором с 5G может изменить рынок, а также сделать смартфоны с новым стандартом более доступными для покупателя.

Первые аппараты, созданные на базе нового процессора должны появится в следующем году.