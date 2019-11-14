Media Markt показала рендерные изображения PlayStation 5 и DualShock 5

До старта продаж нового поколения игровой консоли Sony PlayStation 5 еще достаточно далеко. Японская компания обещает начать продажи приставки только в конце 2020 года.

Внешность консоли тоже пока не рассекретили, а ранее в Сети публиковали изображение только консоли для разработчиков, но она может очень сильно отличатся от коммерческого варианта.

Таким образом, пока нет реальных изображений PlayStation 5, но сеть магазинов Media Markt решила создать собственные рендеры приставки.

Помимо самой консоли дизайнеры розничной сети создали рендеры и геймпада DualShock 5

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что PlayStation 5 получит возможность отдельной установки SSD накопителя объёмом до 3 ТБ.