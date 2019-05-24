MasterCard в России запустит сервис снятия наличных через QR-код

Mastercard намерен в России запустить снятие наличных в банкоматах через QR-код.

Сейчас компания ведет переговоры с российскими банками, и как сообщает РБК, на первом этапе услуга может быть доступна только держателям Mastercard тех кредитных учреждений, которые будут подключены к услуге на основании договора.

Для работы с QR-кодами банкам придется обновить свое программное обеспечение, а у владельцев Mastercard на смартфоне должно быть специальное приложение для сканирования кода.

После сканирования пользователю потребуется подтвердить свою личность, а это можно будет сделать через сканер отпечатка пальца или систему распознавания лица.

После такого действия банкомат выдаст запрашиваемую сумму денег. По данным РБК, к новой системе готовы присоединится ВТБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк.