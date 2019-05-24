MasterCard в России запустит сервис снятия наличных через QR-код

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24 июня : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Обзоры рынков

MasterCard в России запустит сервис снятия наличных через QR-код

24.05.2019 12:01

Mastercard намерен в России запустить снятие наличных в банкоматах через QR-код.

Сейчас компания ведет переговоры с российскими банками, и как сообщает РБК, на первом этапе услуга может быть доступна только держателям Mastercard тех кредитных учреждений, которые будут подключены к услуге на основании договора.

Для работы с QR-кодами банкам придется обновить свое программное обеспечение, а у владельцев Mastercard на смартфоне должно быть специальное приложение для сканирования кода.

После сканирования пользователю потребуется подтвердить свою личность, а это можно будет сделать через сканер отпечатка пальца или систему распознавания лица.

После такого действия банкомат выдаст запрашиваемую сумму денег. По данным РБК, к новой системе готовы присоединится ВТБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк.

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