Масштабная утечка раскрыла подробности о смартфоне OnePlus 803.10.2019 23:27
Не успели представит OnePlus 7T, как авторитетному инсайдеру удалось раскрыть подробности о новом поколении устройства, которое дебютирует только в следующем году.
Масштабная утечка раскрыла подробности о смартфоне OnePlus 8, на основании которых были созданы и рендеры.
Новый смартфон, как сообщил инсайдер, будет предлагаться с изогнутым экраном, вверху которого в отдельном вырезе будет располагаться селфи-камера.
Основная камера в устройстве будет, как и у актуальной модели.
Также в модели реализуют беспроводную зарядку. Размеры смартфона составят: 160,2 x 72,9 x 8,1 мм. Исходя из этого становится понятно, что диагональ экрана составит 6,5 дюйма.
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