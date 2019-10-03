Не успели представит OnePlus 7T, как авторитетному инсайдеру удалось раскрыть подробности о новом поколении устройства, которое дебютирует только в следующем году.

Масштабная утечка раскрыла подробности о смартфоне OnePlus 8, на основании которых были созданы и рендеры.

Новый смартфон, как сообщил инсайдер, будет предлагаться с изогнутым экраном, вверху которого в отдельном вырезе будет располагаться селфи-камера.

Основная камера в устройстве будет, как и у актуальной модели.

Также в модели реализуют беспроводную зарядку. Размеры смартфона составят: 160,2 x 72,9 x 8,1 мм. Исходя из этого становится понятно, что диагональ экрана составит 6,5 дюйма.