Маска от FeelReal позволит понюхать объекты в виртуальной реальности

Стартап FeelReal представил дополнение для самых популярных виртуальных шлемов — Samsung Gear VR, Oculus Rift, Oculus Go, HTC Vive и PlayStation VR.

Устройство получило название FeelReal и оно прикрепляется с нижней части шлема и дает пользователю новые ощущения от погружения в виртуальную реальность.

Новый прибор за счет картриджей генерирует различные запахи. В гаджете заряжено девять ароматических капсул, которые способны суммарно сгенерировать до 250 запахов.

Помимо этого FeelReal за зачёт ряда дополнений обеспечит имитацию ветра или дождя, а для последнего установлены микрокулеры.

Связь FeelReal с основным устройством происходит через Bluetooth. Также разработчики выпустили специальный плагин, через который идет интеграция устройства с поддерживаемыми играми и приложениями.

Когда FeelReal поступит в продажу и сколько он будет стоить пока не сообщается, но он будет доступен позже на краудфандинговой площадке.