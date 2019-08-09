Машины Jaguar и Land Rover подключили к «Яндекс.Навигатору»

Для владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover теперь стал доступен сервис «Яндекс.Навигатор», который можно использовать в моделях с установленной мультимедиа Touch Pro и функцией InControl Apps.

В дальнейшем в машинах этих марок появится и возможность подключения к другим сервисам.

Как пишет портал «ТвоёАвто», пока воспользоваться «Яндекс.Навигатором» в Jaguar и Land Rover можно только владельцам со смартфоном на базе Android, но позднее это станет доступно и для устройств под управлением iOS.

За счет смартфона функция InControl Apps в мультимедийной системе позволит выводить на дисплей приложение.