Marvel Studios и Redmi выпустят смартфон к премьере «Мстители: Финал»

Смартфоны Redmi уже не являются линейкой Xiaomi, так как теперь это отдельная компания, которая вправе развивается самостоятельно.

Так, Redmi недавно подписала партнерство с Marvel Studios. Пока все детали совместного сотрудничества не разглашают, но есть предположение, что Redmi представит к выходу фильма «Мстители: Финал» новую версию смартфона.

В Китае кинолента в прокат выйдет 24 апреля, а в других странах — 26 апреля.

Marvel Studios уже не первый раз сотрудничает с производителями смартфонов.

Ранее к фильму Мстители: война бесконечности» был выпущен OnePlus 6, причем вся партия смартфонов была раскуплена за очень короткий промежуток времени.