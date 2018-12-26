«Максима Телеком» запустила Wi-Fi в метро Дели

Российская компания «МаксимаТелеком» запустила в работу сеть Wi-Fi в метро Дели, а одновременно с этим была запущена система авторизации и монетизации, как в московском метрополитене.

В пресс-центре отметили, что это первый масштабный международный проект для компании.

В делийском метро беспроводной интернет доступен на 57 станциях, а при строительстве Wi-Fi сети в качестве партнера выступал местный оператор TechnoSatComm.

В целом бизнес-модель «МаксимаТелеком» в Индии будет похожа на ту, что используют в РФ.

Компания будет получать доход от размещения рекламы и дополнительной программы Smart City, в которую входит интеллектуальное видеонаблюдение, наблюдение за движением поездов и аналитика.