«Максима Телеком» запустила Wi-Fi в метро Дели

«Максима Телеком» запустила Wi-Fi в метро Дели26.12.2018 15:19
Российская компания «МаксимаТелеком» запустила в работу сеть Wi-Fi в метро Дели, а одновременно с этим была запущена система авторизации и монетизации, как в московском метрополитене.
В пресс-центре отметили, что это первый масштабный международный проект для компании.
В делийском метро беспроводной интернет доступен на 57 станциях, а при строительстве Wi-Fi сети в качестве партнера выступал местный оператор TechnoSatComm.
В целом бизнес-модель «МаксимаТелеком» в Индии будет похожа на ту, что используют в РФ.
Компания будет получать доход от размещения рекламы и дополнительной программы Smart City, в которую входит интеллектуальное видеонаблюдение, наблюдение за движением поездов и аналитика.
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