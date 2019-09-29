Макет iPad Pro с тройной камерой показали на видео

Первый снимок макета iPad Pro с тройной камерой показали в Сети еще 17 сентября, а теперь этот макет сравнили с текущим 12,9 дюймовым iPad Pro.

Кроме камеры в планшетах разницы нет, но стоит учесть, что в руках журналистов оказался макет, и не факт что серийный образец будет точно таким же.

В новом iPad Pro должны установить новый процессор, улучшить его экран и возможно увеличить объем батареи.

Apple должна представить два новых iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма в октябре. Для этих планшетов должны провести отдельную презентацию.

