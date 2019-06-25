Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей на почте

В целях повышения безопасности сервиса доступ к почте будет осуществляться через одноразовой пароль.

Как сообщили в пресс-службе российской компании, доступ к почте Mail.ru можно будет получить по СМС или с помощью push-уведомления.

В пресс-службе сервиса Mail.ru отметили, что уведомление для входа в аккаунт невозможно предугадать или подобрать, за счет этого вход в систему становится максимально защищенным.

В дальнейшем в Mail.ru планируют сделать вход в почту через физический электронный ключ и биометрические данные.