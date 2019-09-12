Mail.ru Group запустила новый мессенджер для компаний

Российский IT-гигант Mail.Ru Group разработал новый мессенджер MyTeam, который в первую очередь будет предлагаться для компаний.

Сейчас у Mail.Ru Group есть мессенджеры ICQ, «Агент» и «Там-Там», а теперь их дополняет сервис MyTeam.

Его уже предложили российским компаниям. MyTeam будет предлагаться в бесплатной версии и расширенной.

В первой клиент получит возможность создавать групповые чаты, видеозвонки, аудиозвонки, чат-боты и другое. Расширенною версию мессенджера дополнят техподержкой и рядом возможностей необходимых для бизнеса.

Как отметили в Mail.Ru Group, сейчас большинство мессенджеров созданы для личных переписок, но компании вынуждены их использовать как рабочий инструмент.

При этом сотрудники эти мессенджеры вынуждены использовать для рабочих целей и для личных.

Новое решение для компаний позволят развернуть всю инфраструктуру мессенджера на внутренних серверах, тем самым защитить себя от вмешательства из вне.