Mail.ru Group установит свой почтовый сервис в бортовую систему «Камаза»

Mail.ru Group в бортовую систему автомобилей марки «Камаз» включит свои сервисы. Отечественная платформа появится в машинах, сборка которых начнется с осени текущего года.

Как сообщается в пресс-релизе, водители грузовиков через установленную платформу смогут отплачивать штрафы ГИБДД, коммунальные услуги и много другое.

Интерфейс встроенного сервиса Mail.ru Group будет очень сильно похож на тот, который используется в почтовом клиенте на мобильном устройстве.

К тому же водителю будут доступны варианты использования нескольких аккаунтов.

Напомним, компания Яндекс для легковых автомобилей разработала мультимедийную систему с интернет-сервисами, включая голосового помощника «Алиса».