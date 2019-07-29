Mail.ru Group установит свой почтовый сервис в бортовую систему «Камаза»29.07.2019 12:49
Mail.ru Group в бортовую систему автомобилей марки «Камаз» включит свои сервисы. Отечественная платформа появится в машинах, сборка которых начнется с осени текущего года.
Как сообщается в пресс-релизе, водители грузовиков через установленную платформу смогут отплачивать штрафы ГИБДД, коммунальные услуги и много другое.
Интерфейс встроенного сервиса Mail.ru Group будет очень сильно похож на тот, который используется в почтовом клиенте на мобильном устройстве.
К тому же водителю будут доступны варианты использования нескольких аккаунтов.
Напомним, компания Яндекс для легковых автомобилей разработала мультимедийную систему с интернет-сервисами, включая голосового помощника «Алиса».
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