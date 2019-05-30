Mail.ru Group создала новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Российская компания Mail.ru Group на своем закрытом мероприятии объявила о создании нового бренда MY.GAMES. Он будет глобальным и объединит в себе все проекты, созданные под брендами Mail.ru Group и My.com.

Под MY.GAMES будет работать 11 студий, входящих в состав Mail.ru Group. В них сейчас работает около полутора тысяч сотрудников. Офисы разработчиков расположены по всему миру и в общей сложности их насчитывается десять.

Также на мероприятии было сказано, что будет продолжаться инвестирование в подразделение MRGV, через которое спонсируются игровые студии. К слову за последние два года MRGV направила средства в 15 студий.

По заявлению Mail.ru Group, игровой бизнес сейчас является одним из ключевых источников получения выручки, так за первый квартал из общей выручки 304 миллиона долларов, 102 миллиона пришлось на игровой бизнес.