Mail.ru Group создала новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.91 EUR/RUB: 72.41 BTC/USD: 8659.83

30 июня : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Mail.ru Group создала новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

30.05.2019 16:26

Российская компания Mail.ru Group на своем закрытом мероприятии объявила о создании нового бренда MY.GAMES. Он будет глобальным и объединит в себе все проекты, созданные под брендами Mail.ru Group и My.com.
Под MY.GAMES будет работать 11 студий, входящих в состав Mail.ru Group. В них сейчас работает около полутора тысяч сотрудников. Офисы разработчиков расположены по всему миру и в общей сложности их насчитывается десять.

Также на мероприятии было сказано, что будет продолжаться инвестирование в подразделение MRGV, через которое спонсируются игровые студии. К слову за последние два года MRGV направила средства в 15 студий.

По заявлению Mail.ru Group, игровой бизнес сейчас является одним из ключевых источников получения выручки, так за первый квартал из общей выручки 304 миллиона долларов, 102 миллиона пришлось на игровой бизнес.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги