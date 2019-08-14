Mail.ru Group может начать предустановку своих сервисов на смартфоны Huawei

Mail.ru Group намерена договорится с крупнейшим производителем смартфонов для установки на устройства российских сервисов.

Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу Mail.ru Group, сейчас компания ведет переговоры с Huawei с целью расширения платформ, где будут устанавливать продукты Mail.ru.

С Huawei также ведет переговоры «Яндекс». Совместно компании планируют в смартфоны Huawei устанавливать голосового помощника «Алиса».