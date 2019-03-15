Mac Otakara показал дизайн следующего поколения iPhone

Уже не раз инсайдеры сообщали, что в новом поколении iPhone будет установлена тройная камера.

Сообщалось также, что камера американского смартфона будет делать 3D снимки, а за это будет отвечать новый модуль, который будет работать по принципу как нынешняя фронтальная камера iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Также сообщалось, что тройная камера в новых iPhone появится в 2020 году, но профильный ресурс Mac Otakara со ссылкой на собственные источники утверждает, что три камеры в iPhone появятся в 2019 году.

Причем они будут расположены в квадратном блоке как у Huawei Mate 20 Pro. На основе этих данных Mac Otakara даже создала рендер смартфона.