Любой современный гаджет выпущен уже со шпионской функцией

Программное обеспечение любого современного «гаджета» очень сложное и достаточно легко уязвимое.

Но именно это позволяет хакерам следить за любым пользователем не зависимо, какую ОС она использует на устройстве.

Как пишут «Известия» со ссылкой на специалистов отдела развития платформы, в каждом устройстве есть секретная зона, которая никак не связана с операционной системой, и через нее можно следить за любым устройством, базирующимся на процессорах с ARM ядром.

По данным специалистов, в ядре ARM есть код, который позволяет установить шпионское программное обеспечение, и тут уже не имеет значение, какие антивирусы и программная оболочка установлены на устройстве.

Согласно отчету, за прошлый год компания ARM лицензировала 22 млрд процессорных ядер, которые используются в процессорах для телевизоров, смартфонов, некоторых ноутбуках, носимой электронике, «умной» бытовой техники и IoT-устройствах.