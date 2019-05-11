Louis Vuitton представил сумки с гибкими OLED-экранами

Louis Vuitton уже давно использует современные технологии в своей одежде и аксессуарах.

В компании не боятся экспериментировать, и на мероприятии Louis Vuitton Cruise 2020 была представлена женская сумка с встроенными OLED-дисплеями разрешением 1920х1440 пикселей.

На мероприятии показали сумку с одним и двумя экранами, на которые вывели изображения Нью-Йорка и каталога Louis Vuitton. Пока неизвестно, будут ли цифровые сумки серийными или это всего лишь показ возможностей дома моды.

Учитывая большое количество поклонников Louis Vuitton компания может выпустить такие сумки ограниченным тиражом, но сколько они будут стоить и насколько они практичные пока неизвестно.