Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет

Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет28.09.2019 00:25
Еще до презентации нового поколения смартфонов в начале сентября были первые сообщения о том, что компания сменит логотип. В частности, упоминались разные цвета в логотипе.
Но в итоге ничего не произошло, однако при этом слухи все-таки подтверждаются.
Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
Вероятно именно об этом и шла ранее речь. Когда новое решение появится в устройствах компании, информации пока нет.
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