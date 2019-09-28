Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет

Еще до презентации нового поколения смартфонов в начале сентября были первые сообщения о том, что компания сменит логотип. В частности, упоминались разные цвета в логотипе.



Но в итоге ничего не произошло, однако при этом слухи все-таки подтверждаются.

Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.

Вероятно именно об этом и шла ранее речь. Когда новое решение появится в устройствах компании, информации пока нет.