Logitech представила на Е3 три игровых мыши G903, G703 и G403

Logitech представила на Е3 три игровых мыши G903, G703 и G40312.06.2019 10:58
Logitech посетила выставку E3 и показала на ней три игровых мыши, оснащённых фирменным датчиком Logitech G HERO 16K.
Производитель аксессуаров представил две беспроводные мыши G903 и G703, и одну проводную G403.
Все они оснащены энергоэффективным датчиком G HERO 16K. Беспроводные решения еще поддерживают беспроводную зарядку Logitech G Powerplay.
Проводная Logitech G403 еще оснащается системой регулировки массы, а для этого в комплекте будет поставляться съёмный грузик 10 г.
Модель G903 подойдет как правшам, так и левшам. В ней есть 11 программируемых кнопок и регулировка подсветки Lightsync RGB.
В G703 также реализовали фирменную регулировку подсветки, но регулируемых кнопок в ней всего шесть, а такое же количество дополнительных кнопок и у Logitech G403.
Все новинки можно будет настроить через приложение Logitech G HUB Advanced Gaming. Продажи геймерских аксессуаров начнутся в июне по цене 150, 100 и 70 долларов за G903, G703 и G403 соответственно.
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