Logitech представила на Е3 три игровых мыши G903, G703 и G403

Logitech посетила выставку E3 и показала на ней три игровых мыши, оснащённых фирменным датчиком Logitech G HERO 16K.

Производитель аксессуаров представил две беспроводные мыши G903 и G703, и одну проводную G403.

Все они оснащены энергоэффективным датчиком G HERO 16K. Беспроводные решения еще поддерживают беспроводную зарядку Logitech G Powerplay.

Проводная Logitech G403 еще оснащается системой регулировки массы, а для этого в комплекте будет поставляться съёмный грузик 10 г.



Модель G903 подойдет как правшам, так и левшам. В ней есть 11 программируемых кнопок и регулировка подсветки Lightsync RGB.

В G703 также реализовали фирменную регулировку подсветки, но регулируемых кнопок в ней всего шесть, а такое же количество дополнительных кнопок и у Logitech G403.

Все новинки можно будет настроить через приложение Logitech G HUB Advanced Gaming. Продажи геймерских аксессуаров начнутся в июне по цене 150, 100 и 70 долларов за G903, G703 и G403 соответственно.