Logitech представила эргономичную клавиатуру ERGO K860 за $130

Logitech представила эргономичную клавиатуру ERGO K860 за $13016.01.2020 20:50
Logitech представила новую клавиатуру Ergo K860 Ergonomic Split Keyboard, которая в январе станет доступна для покупки по цене 130 долларов.
Представленная клавиатура получила конструкцию, которая призвана снизить нагрузку на кисти во время набора текста.
В Ergo K860 Ergonomic Split Keyboard реализовали изогнутую форму с раздельными блоками основной клавиатуры.
К тому же была разработана специальная подставка под кисти, которая повторяет форму самой клавиатуры.
В Logitech уверяют, что за счет специальной формы и подставки компании удалось на 54% улучшить поддержку рук и на 24% уменьшить поворот кистей при наборе текста.
Ergo K860 Ergonomic Split Keyboard работает от батареек типа ААА. К компьютеру клавиатура может подключатся по Bluetooth LE или через комплектный приемник с интерфейсом USB.
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