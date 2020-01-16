Logitech представила эргономичную клавиатуру ERGO K860 за $130

Logitech представила новую клавиатуру Ergo K860 Ergonomic Split Keyboard, которая в январе станет доступна для покупки по цене 130 долларов.

Представленная клавиатура получила конструкцию, которая призвана снизить нагрузку на кисти во время набора текста.

В Ergo K860 Ergonomic Split Keyboard реализовали изогнутую форму с раздельными блоками основной клавиатуры.

К тому же была разработана специальная подставка под кисти, которая повторяет форму самой клавиатуры.

В Logitech уверяют, что за счет специальной формы и подставки компании удалось на 54% улучшить поддержку рук и на 24% уменьшить поворот кистей при наборе текста.

Ergo K860 Ergonomic Split Keyboard работает от батареек типа ААА. К компьютеру клавиатура может подключатся по Bluetooth LE или через комплектный приемник с интерфейсом USB.