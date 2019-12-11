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Logitech представила 4K камеру для нового монитора Apple Pro Display XDR

11.12.2019 23:15

Накануне стартовали продажи дорого компьютера Apple Mac Pro, а также монитора Pro Display XDR.

Максимальный комплект новейшего оборудования для профессиональной деятельности в США стоит свыше 65 тыс. долларов.

Базовая версия компьютера Mac Pro оценивается в 6 тыс. долларов, а только монитор стоит 5 тыс. долларов. Теперь для монитора появилась веб-камера от Logitech.

Их новинка получила название 4K Pro Magnetic Webcam и ее можно купить по ориентировочной цене 200 долларов.

Новинка фиксируется с помощью магнита, а для подключение камеры к компьютеру осуществляется через USB Type-C.

Максимальное разрешение 4K Pro Magnetic составляет 4096х2160 точек с частотой до 30 кадров в секунду.

В камере также реализовали систему Rightlight 3 с HDR, регулировку наклона на магнитной подставке и возможность записи со скоростью 90 кадров в секунду при разрешении HD.

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