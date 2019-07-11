Логины и пароли 450 тысяч пользователей Ozon были выложены в открытый доступ

В Ozon от Роскомнадзора было направлено письмо с требованием разъяснить причину утечки данных пользователей.

В Сети были обнаружены данные 450 тыс. пользователей крупнейшего в России продавца Ozon.

Обнаружили данные журналисты РБК, которые проверили около сотни адресов из базы и выяснили, что электронные ящики пользователей актуальные, а вот пароли не подходят.

Предположительно утечка данных Ozon в Сети произошла еще полгода назад.

В Ozon в свою очередь отметили, что заметили утечку ранее, и сразу сбросили пароли пользователей к учетной записи интернет-магазина.

В компании считают, что утечка могла произойти из-за вируса на компьютере пользователей или из-за того, что они использовали одинаковые пароли для разных сервисов.