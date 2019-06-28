Линейка смартфонов Huawei P30 бьет все рекорды продаж Huawei

Китайская компания рассказала о продажах смартфонов линейки Huawei P30.

Отчетные данные о количестве отгруженных устройств модели были озвучены в ходе выставки MWC 2019 в Шанхае.

Представители компании рассказали, что с момента старта продаж им удалось реализовать более 10 млн Huawei P30.

Такого показателя удалось добиться за 85 дней, причем отмечается, что этот результат является рекордным.

Более того, объёмы продаж нового Huawei P30 оказались почти в два раза выше, чем объёмы реализации предшественников. Отличные показатели были зафиксированы вопреки санкциям США.