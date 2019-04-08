Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями 

О фаблете Samsung Galaxy Note 10 появляются новые подробности, которые сообщают инсайдеры.

Согласно новым неофициальным данным, линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 смартфонами, хотя ранее упоминалось только о двух.

По факту окажется две модели, но с разными возможностями.

Так, обычные смартфоны с диагональю экрана 6,75 и 6,28 дюйма будут оснащены поддержкой сетей LTE, а также производитель предложит эти же смартфоны, с возможностью работы в сетях пятого поколения.

Таким образом и получается, что в линейке окажется четыре модели.

Помимо этого, источник сообщает о наличии основной камеры с 4 модулями в старшей модели и о тройной в младшей.