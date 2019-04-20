LG запатентовала смартфон с тройной селфи-камерой

Производители смартфонов постоянно задают новые тенденции, ориентируясь в первую очередь на потребности покупателей.

Для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов, каждая компания создает новые технологии, функции и возможности, а самые удачные из них начинают массово появляться во всех смартфонах.

Новой тенденцией на рынке смартфонов является увеличение разрешения камер, причем не только основных, но и фронтальных.

Для того, чтобы предложить лучшую камеру, компании начинают увеличивать число модулей в ней. Уже становятся все больше популярны аппараты с двойной камерой для селфи, а LG даже уже запатентовала смартфон с тройной селфи-камерой.

Пока никто не говорит, что LG выпустит в ближайшее время такой аппарат, но по крайней мере в будущем она может оказаться одной их первых, кто разрабатывает и патентует такие камеры.

В опубликованном патентном изображении показаны смартфоны внешне похожие на флагманы V50 ThinQ и LG G8 ThinQ, получившие тройную фронтальную камеру, расположенную вырезе.