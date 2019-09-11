LG запатентовала смартфон с огромным гибким экраном

LG запатентовала смартфон с огромным гибким экраном11.09.2019 18:39
LG запатентовал очередной смартфон с гибким экраном. Ресурс LetsGoDigital изучил патентные изображения и создал реалистичные рендеры.
Запатентованное устройство получило большой сенсорный гибкий дисплей, который способен дважды обернуть основной блок.
В свернутом состоянии пользователь получит очень компактное устройство с небольшим экраном, а в разложенном для использования доступен огромный дисплей.
В запатентованном смартфоне не указали камеры, и есть предположение что компания LG будет позиционировать такой гаджет как гибрид планшета и компьютера.
Стоит отметить, что на представленных рендерах всего лишь запатентованное устройство, и не факт, что оно когда-либо выйдет в продажу.
Просмотры:Метки: LG