LG запатентовала смартфон с огромным гибким экраном

LG запатентовал очередной смартфон с гибким экраном. Ресурс LetsGoDigital изучил патентные изображения и создал реалистичные рендеры.

Запатентованное устройство получило большой сенсорный гибкий дисплей, который способен дважды обернуть основной блок.

В свернутом состоянии пользователь получит очень компактное устройство с небольшим экраном, а в разложенном для использования доступен огромный дисплей.

В запатентованном смартфоне не указали камеры, и есть предположение что компания LG будет позиционировать такой гаджет как гибрид планшета и компьютера.

Стоит отметить, что на представленных рендерах всего лишь запатентованное устройство, и не факт, что оно когда-либо выйдет в продажу.