LG запатентовала безрамочный планшет с беспроводной клавиатурой

LG запатентовала безрамочный планшет с беспроводной клавиатурой22.12.2018 18:44
Патентное изображение нового устройства от компании LG появилось в ведомстве интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO, Korean Intellectual Property Office).
Предполагается, что новинка на рынке будет конкурировать с планшетами Apple и Samsung, а ее презентация состоится уже в начале будущего года на одном из крупных мероприятий.
В Сети опубликовали рендерное изображение, созданное по эскизам из патентной заявки. Планшет, судя по изображениям, получит безрамочный дизайн, да и к тому же он получит беспроводную клавиатуру.
Больше подробностей пока неизвестно, при этом определенно можно сказать, что такой планшет если выйдет, то обязательно в качестве флагмана.
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