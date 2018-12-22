LG запатентовала безрамочный планшет с беспроводной клавиатурой

Патентное изображение нового устройства от компании LG появилось в ведомстве интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO, Korean Intellectual Property Office).



Предполагается, что новинка на рынке будет конкурировать с планшетами Apple и Samsung, а ее презентация состоится уже в начале будущего года на одном из крупных мероприятий.

В Сети опубликовали рендерное изображение, созданное по эскизам из патентной заявки. Планшет, судя по изображениям, получит безрамочный дизайн, да и к тому же он получит беспроводную клавиатуру.

Больше подробностей пока неизвестно, при этом определенно можно сказать, что такой планшет если выйдет, то обязательно в качестве флагмана.