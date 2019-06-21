LG W10 в зеленом цвете показали на «живой» фотографии

Презентация нового смартфона от компании LG может состояться до конца этого месяца, а пока в сети публикуют «живые» фотографии новинки.

На этот раз LG W10 показали в зеленом цвете. По предварительным данным, новый LG W10 получит процессор Helio P70, а работать он будет под управлением операционной системы Android 9 Pie.

За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч, а еще устройству приписывают звуковую систему LG BoomBox.