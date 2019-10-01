LG выпустила беспроводные наушники с активным шумоподавлением

LG решила не отставать от других производителей беспроводных наушников, и решила выпустить свой вариант наушников с активным шумоподавлением.

Новинка LG Tone+ Free на корейском рынке будет предлагаться за 215 долларов. На одном заряде наушники могут проработать до шести часов. В компании не уточнили, это время автономной работы с активным шумоподавлением или без него.

В LG Tone+ Free добавили систему быстрой зарядки, которая за пять минут обеспечит дополнительный час работы наушников.

Также новинка получила защиту от пыли и влаги (IPx4), а также запуск голосового помощника Google Assistant. Новые корейские наушники доступны в белом и черном исполнении.