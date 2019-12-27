LG возродит серию Neon в виде бюджетных смартфонов

Последняя модель линейки Neon вышла десять лет назад и вот спустя такой промежуток времени компания решила снова использовать это название.

Только этот раз это уже будут обычные смартфоны, работающие под управлением операционной системы Android.

Как стало известно, под возрожденным брендом планируется выпускать недорогие устройства, в которых предложат вытянутый экран и отдельную кнопку голосового помощника от Google.

На лицевой стороне расположат одну 5-мегаписельеную камеру, а на задней панели будет один модуль на 8 Мп.

Какие технические характеристики получит новый смартфон пока неизвестно. Премьера новинки с возрожденным названием состоится на выставке CES в следующем месяце.