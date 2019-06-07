LG тизерами анонсировала бюджетный смартфон W с тройной камерой

Компания LG распространила в сети ряд тизерных изображений, в месте с которым она анонсировала скорый дебют нового бюджетного смартфона.

Новинка будет относиться к серии W. Это новая линейка и пока ее полное название неизвестно.

Бюджетная модель смартфона будет оснащена тройной камерой, а для селфи-камеры в экране будет каплевидный вырез.

Сканер отпечатков пальцев в новом устройстве расположится на задней панели. В цветовой гамме будут стандартные и градиентные варианты окраса корпуса.

Предварительная стоимость модели составит 150 долларов.