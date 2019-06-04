LG создает линейку бюджетных смартфонов для конкуренции с Xiaomi

LG создает линейку бюджетных смартфонов для конкуренции с Xiaomi04.06.2019 00:26
Samsung в прошлом году объявила о «перезагрузке» мобильного подразделения, и с начала 2019 года она представила несколько аппаратов, которые успешно конкурируют с Xiaomi и Huawei.
LG решила пойти аналогичным путем и сейчас корейский производитель готовит недорогие смартфоны с неплохими характеристиками.
Стоит отметить, что мобильное подразделение LG уже давно считается убыточным.
Свои новые смартфоны LG намерена начать предлагать в Индии.
Аппараты получат ряд функций, позаимствованных у линеек G и V, но что именно будет позаимствовано пока неизвестно.
Сейчас самые сильные позиции на индийском рынке у компании Xiaomi. У нее тут есть собственное подразделение, которое не только производит аппараты, но также и адаптирует их под потребности местного покупателя.
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