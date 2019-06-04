LG создает линейку бюджетных смартфонов для конкуренции с Xiaomi

Samsung в прошлом году объявила о «перезагрузке» мобильного подразделения, и с начала 2019 года она представила несколько аппаратов, которые успешно конкурируют с Xiaomi и Huawei.

LG решила пойти аналогичным путем и сейчас корейский производитель готовит недорогие смартфоны с неплохими характеристиками.

Стоит отметить, что мобильное подразделение LG уже давно считается убыточным.

Свои новые смартфоны LG намерена начать предлагать в Индии.

Аппараты получат ряд функций, позаимствованных у линеек G и V, но что именно будет позаимствовано пока неизвестно.

Сейчас самые сильные позиции на индийском рынке у компании Xiaomi. У нее тут есть собственное подразделение, которое не только производит аппараты, но также и адаптирует их под потребности местного покупателя.