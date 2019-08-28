LG проектирует необычный складной смартфон

Еще в начале года представитель LG заявлял, что компания в любой момент может выпустить складной смартфон, но они не спешат, так как это неизученная ниша.

В России уже стартовал прием заказов на раскладной смартфон Galaxy Fold. Также ожидается, что до конца года появится подобное устройство от Motorola.

Готовит раскладной смартфон и Huawei, причем в нем по последним данным будет флагманский фирменный процессор. Работает над складным смартфоном и компания LG.

Этот корейский производитель запатентовал такой аппарат и на основе патентных изображений были созданы реалистичные рендеры.

Судя по изображению аппарат получит гибкий дисплей с возможностью сгибаться в обе стороны.

Также будет гибкая часть дисплея по центру. В сложенном состоянии экран будет с двух сторон смартфона.