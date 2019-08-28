LG проектирует необычный складной смартфон

LG проектирует необычный складной смартфон28.08.2019 18:57
Еще в начале года представитель LG заявлял, что компания в любой момент может выпустить складной смартфон, но они не спешат, так как это неизученная ниша.
В России уже стартовал прием заказов на раскладной смартфон Galaxy Fold. Также ожидается, что до конца года появится подобное устройство от Motorola.
Готовит раскладной смартфон и Huawei, причем в нем по последним данным будет флагманский фирменный процессор. Работает над складным смартфоном и компания LG.
Этот корейский производитель запатентовал такой аппарат и на основе патентных изображений были созданы реалистичные рендеры.
Судя по изображению аппарат получит гибкий дисплей с возможностью сгибаться в обе стороны.
Также будет гибкая часть дисплея по центру. В сложенном состоянии экран будет с двух сторон смартфона.
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