LG при поддержке Microsoft создаст мультимедийную систему для автомобилей

LG не являясь автопроизводителем все-таки решила для транспорта будущего создать мультимедийную систему.

Для ее разработки корейская компания решила заключить сотрудничество с Microsoft, а благодаря последней новая платформа быстрее будет адаптирована для авторынка.

Microsoft предоставит LG систему искусственного интеллекта, который будет задействован не только в мультимедийной системе, но также и автономном управлении.

Известно, что LG решила создать свою информационно-развлекательную систему на основе WebOS. Когда она будет представлен и какие у нее будут возможности пока не сообщается.