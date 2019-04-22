LG представила в Корее новое поколение смартфона LG X4

На внутреннем для компании LG дебютировало следующее поколение смартфона LG X4 2019 года, которое становится намного лучше, чем предшественник.



Во-первых, модель получила увеличенный на 0,3 дюйма экран и теперь его размер составляет 5,7 дюйма, а разрешение — HD+.

Во-вторых, изменился процессор и теперь для смартфона предлагается MediaTek Helio P22, вместо Snapdragon 425. Предлагаться LG X4 будет в версии с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а основная 16 Мп. Аккумулятор остался прежним и имеет емкость 3 000 мАч.

Единственное, что может разочаровать поклонников это работа аппарата под управлением Android 8.1. Оценили LG X4 на рынке Южной Корее в 260 долларов.

