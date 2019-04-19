Компания LG выпустила колонку с голосовым помощником «Алиса»

Корейская компания вместе с Яндексом разработала «умную» колонку с голосовым помощником Алиса.

Это первый продукт LG, в котором появился российский ассистент. Колонка получила название LG Xboom AI ThinQ WK7Y и в ней используется высококачественные компоненты от компании Meridian.

Все подробности про новый продукт с Алисой пока не раскрывают, также пока неизвестно сколько он будет стоить.

Напомним, с Алисой сейчас есть «Яндкекс.Станция», Dexp Smartbox, Irbis A и недавно была выпущена беспроводная колонка от компании Elari.