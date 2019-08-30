LG представила новый смартфон LG Q70

LG на домашнем рынке представила новый смартфон LG Q70, который приходит на смену Q60. Эта модель получила отверстие в экране под фронтальную камеру.

В новике установили 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9.

Фронтальная камера встроена в сам экран и ее разрешение составляет 16 Мп. На тыльной стороне установили тройную камеру с датчиками на 32, 13 и 5 Мп. Ниже блока основной каперы по центру размещен сканер отпечатка пальца.

Новинку также оснастили усилителем Quad DAC, защитой по военному стандарту MIL-STD-810G и отдельной кнопкой для запуска голосового ассистента Google Assistant.

В смартфоне есть NFC и USB-C. Под «капотом» нового корейского смартфона установлен процессор Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-накопитель.

Память можно расширить картой microSD до 2 ТБ. Батарея в смартфоне на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

На домашнем рынке LG Q70 появится 6 сентября по цене около $450. Новинка будет доступна только в цвете Mirror Black.