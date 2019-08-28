LG представила новый компактный проектор с 4К

LG на выставку IFA 2019 привезет свой новый проектор HU70L. Компания решила раскрыть характеристики устройства до официальной презентации, а на выставке уже озвучат особенности и европейскую цену.

В проекторе LG HU70L установили матрицу, которая позволяет развернуть изображение диагональю от 60 до 140 дюймов.

Разрешение картинки 4K, контрастность 150 000:1, яркость 1500 ANSI-люмен, а еще заявлена подожка HDR10.

Представленный проектор работает под управлением webOS 4.5. Для подключения устройства доступны разъемы HDMI, USB Type-A и USB Type-C. Также в проекторе установили стереодинамики мощностью по 3 Вт каждый.

Размеры LG HU70L – 314х210х95 мм, а вес составляет 3,2 кг. Срок службы 30 000 часов.