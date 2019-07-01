LG представила новый бюджетный смартфон LG Stylo 5

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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LG представила новый бюджетный смартфон LG Stylo 5

01.07.2019 10:39

Производитель не стал организовывать рекламную кампанию и анонсировать дату презентации, а просто без лишнего шума рассекретил новый смартфон.


LG представила новый бюджетный смартфон LG Stylo 5, который становится преемником модели LG Stylo 4 и уже предлагается для заказа на рынке США.

Этот смартфон оснащен 6,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Модель имеет металлический корпус, который предложат в нескольких цветовых решениях.

LG Stylo 5 работает на восьмиядерном процессоре под управлением операционной системы Android 9 Pie. О том, какой именно установлен процессор в модели, в компании говорить не стали. Для покупки смартфон будет доступен в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Основная камера получила модуль на 13 Мп и поддержку Google Lens. Селфи-камера предлагается 5-мегапиксельная с широким углом обзора.

Сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели, а аккумулятор имеет емкость 3 500 мАч. Нельзя упомянуть и стилус модели, который имеет функции Screen-off Memo и Draw Chat, а последние позволяют создавать заметки на заблокированном экране и добавлять их в текстовые сообщения.

Оценили LG Stylo 5 в 220 долларов. Он доступен для покупки пока только на американском рынке, а о сроках выхода его на рынке других стран пока не сообщается.

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