Производитель не стал организовывать рекламную кампанию и анонсировать дату презентации, а просто без лишнего шума рассекретил новый смартфон.



LG представила новый бюджетный смартфон LG Stylo 5, который становится преемником модели LG Stylo 4 и уже предлагается для заказа на рынке США.

Этот смартфон оснащен 6,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Модель имеет металлический корпус, который предложат в нескольких цветовых решениях.

LG Stylo 5 работает на восьмиядерном процессоре под управлением операционной системы Android 9 Pie. О том, какой именно установлен процессор в модели, в компании говорить не стали. Для покупки смартфон будет доступен в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Основная камера получила модуль на 13 Мп и поддержку Google Lens. Селфи-камера предлагается 5-мегапиксельная с широким углом обзора.

Сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели, а аккумулятор имеет емкость 3 500 мАч. Нельзя упомянуть и стилус модели, который имеет функции Screen-off Memo и Draw Chat, а последние позволяют создавать заметки на заблокированном экране и добавлять их в текстовые сообщения.

Оценили LG Stylo 5 в 220 долларов. Он доступен для покупки пока только на американском рынке, а о сроках выхода его на рынке других стран пока не сообщается.