LG представил игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync

LG решила сделать телевизоры для геймеров, а для этого новые OLED модели C9 и E9 диагональю от 55 до 77-дюймов оснастили поддержкой G-Sync Compatibility.

Новинки не поддерживают аппаратный блок G-Sync от Nvidia, но для реализации его работы в телевизорах нужно подключиться к видеокарте GeForce, а в этом случае дисплей будет работать как на хорошем игровом мониторе.

Разрешение LG C9 и E9 составляет 4К, экраны работают с максимальной кадровой частотой 120 Гц.

О ценах и дате продаж новинок пока ничего не сообщается. При этом было сказано, что некоторые уже выпущенные модели телевизоров получат G-Sync Compatibility после выхода специального обновления.

Источник: Gazetadaily.ru.