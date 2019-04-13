LG показала новый OLED телевизор с прозрачным экраном

Корейская компания LG на выставке в Китае показала предсерийный вариант прозрачной панели.

Первые прототипы прозрачных экранов LG Electronics продемонстрировала на выставке Integrated Systems Europe, когда публике представили сенсорную 55-дюймовую панель выполненную по технологии OLED.

Теперь в Китае публике демонстрируется рабочий прозрачный экран. Его специфики не раскрывают, но источник сообщает, что в продажу экран потупит под названием 55EW5F, а его уровень прозрачности будет в районе 40%.

