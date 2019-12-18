LG оперативно обновила еще один смартфон до версии Android 10

Обычно LG неактивно обновляет свои смартфоны до новой версии операционной системы.

Но возможно корейская компания решила исправиться и с момента выхода Android 10 она уже выпустила обновление для второго смартфона.

Первым обновление получил LG G8 ThinQ, причем компания выпустила стабильную версию прошивки, а не бета-версию.

Теперь обновление до Android 10 начали распространять на смартфон LG G7 One. Стоит отметить, что в указанной модели установлен «чистый» Android, и возможно именно это позволило разработчикам оперативно выпустить обновление.

Стоит отметить, что LG за последние несколько лет потеряла свои позиции на рынке смартфонов, и сейчас ее мобильное подразделение показывает только убытки.

Но несмотря на этого компания не собирается закрывать его и будет дальше выпускать смартфоны.