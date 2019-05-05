LG начала продажу нового игрового монитора за 550 долларов

Модельный ряд мониторов LG пополнился новой моделью 34GL750, а это игровой монитор с экраном диагональю 34-дюйма и частотой обновления 144 Гц.

Новинка получила неплохие характеристики, но не очень большое разрешение – 2560 на 1080 пикселей. Это не очень большие показатели для такой диагонали экрана, особенно если учесть, что это монитор позиционируется как игровой.

LG 34GL750 идеально подойдет для нетребовательных геймеров. В ней установлена IPS матрица с поддержкой AMD FreeSync и HDR10. Время отклика пикселя дисплея составляет 5 мс.

Для подключения к компьютеру в мониторе есть два HDMI и один DisplayPort. Пока новый игровой монитор можно купить только на онлайн-площадке Amazon, где его предлагают за 550 долларов.